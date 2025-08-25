В селе Крестики Омской области пройдет фестиваль фольклора «Летопроводец»

Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Летопроводец» пройдет в селе Крестики Оконешниковского района Омской области 30 августа по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Летопроводец — народное название дня памяти преподобного Симеона Столпника, основателя столпничества. Столпником является христианский святой, избравший особый вид подвига — непрерывную молитву на «столпе», открытой возвышенной площадке, камене, башне и другом. На Руси в этот день праздновали начало нового года. Считалось, что именно с этого момента приходит осень, поэтому нужно завершать работы в поле. Крестьяне в Семенов день совершали обряд осенин — первой встречи этого времени года и наступления бабьего лета.
30 августа с 11:00 до 17:00 на площади у Дома культуры села Крестики гости узнают о традициях сибирских старожилов и смогут укрепить этнокультурные связи. В программе несколько тематических площадок: «Мастера — ремесленники» — выставка-продажа изделий народных промыслов, «Этновкусно» — ярмарка и дегустация блюд традиционной кухни. Также будет размещена и площадка с мастер-классами по ворсовому ковроткачеству, набойке, тамбурной вышивке, гончарному ремеслу и изготовлению травяных кукол. Также организуют дефиле и фотозону «Крестинский традиционный костюм», традиционные игры, пляски, хороводы и большой концерт.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.