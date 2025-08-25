В селе Крестики Омской области пройдет фестиваль фольклора «Летопроводец»

Летопроводец — народное название дня памяти преподобного Симеона Столпника, основателя столпничества. Столпником является христианский святой, избравший особый вид подвига — непрерывную молитву на «столпе», открытой возвышенной площадке, камене, башне и другом. На Руси в этот день праздновали начало нового года. Считалось, что именно с этого момента приходит осень, поэтому нужно завершать работы в поле. Крестьяне в Семенов день совершали обряд осенин — первой встречи этого времени года и наступления бабьего лета.