Во Владимирской области завершилась смена для одаренных детей «Искатель»

Профильная смена для одаренных старшеклассников «Искатель» прошла во Владимирской области. Мероприятие реализовано по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой.
Напомним, мероприятие проходило с 2 по 19 августа в Собинском районе на базе Владимирского регионального центра отдыха, оздоровления, допобразования и развития детей и молодежи «Олимп». Смена включала несколько профильных школ. Программы были составлены таким образом, чтобы помочь подросткам определиться с будущей профессиональной траекторией.
На протяжении 18 дней ребята изучали историю и медиа, филологию и литературу, практическую психологию и основы вожатского мастерства, а также искусство и журналистику. Кроме того, были занятия по туризму и безопасности и большой блок по ИТ-направлению, включающий в себя курсы по аэротехнологиям, основам веб-разработки, программированию, нейросетям и моделированию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.