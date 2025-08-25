В Тюменской области состоится фестиваль национальных культур

Фестиваль «От истоков к современности» пройдет в Упоровском районе Тюменской области 20 сентября по национальному проекту «Семья», сообщили в Упоровском центре культуры и досуга.
Каждый год фестиваль объединяет представителей различных национальностей района ради укрепления взаимопонимания и сохранения культурных традиций. К участию приглашаются любительские творческие коллективы, национальные общественные организации и диаспоры. Прием заявок проводится до 8 сентября по адресу: с. Упорово, ул. Крупской, д. 29, каб. 15. Также можно зарегистрироваться и по электронной почте: uporovo_rdk@mail.ru.
Гостей ждут национальное подворье, украшенное элементами традиционного быта и декоративно-прикладного творчества, фотозоны в национальных костюмах, игры и мастер-классы. Также можно будет попробовать народные угощения: ароматные напитки, сушеные фрукты, ягоды, орехи и семечки. Кроме того, на фестивале пройдут мероприятия проекта «Частушки — живое наследие предков».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.