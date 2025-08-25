Все школы Крыма прошли проверки государственного пожарного надзора

Все образовательные учреждения Крыма прошли проверки государственного пожарного надзора. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил заместитель начальника управления профилактической и надзорной деятельности республиканского главка МЧС Александр Козинец.
По его словам, школы оснащены системами противопожарной защиты. Представитель МЧС подчеркнул, что образовательные учреждения и смогут безопасно работать в новом учебном году.
«С точки зрения пожарной безопасности, школы готовы к учебному году», — отметил Козинец.