Реставратор Ирэн Хаустова скончалась на 88-м году жизни

«Мы будем помнить Ирэн Александровну как профессионала своего дела, интересующуюся личность, энергичного, не привыкшего отступать перед трудностями человека», — говорится в сообщении.
Госпожа Хаустова известна по проектам реставрации крепостей в Ивангороде, Приозерске, Копорье, а также крепостных сооружений Выборга — Анненских укреплений, башни Ратуши, Часовой башни и Пацерлакса.
Андрей Маркелов.