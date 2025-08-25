Ричмонд
Реставратор Ирэн Хаустова скончалась на 88-м году жизни

Из жизни в возрасте 87 лет ушла реставратор Ирэн Хаустова, разрабатывавшая проекты восстановления крепостей Ленобласти, сообщает «Леноблнаследие» 25 августа. Коллеги выразили свои искренние соболезнования родным и близким известного специалиста.

Источник: Пресс-служба «Леноблнаследия»

«Мы будем помнить Ирэн Александровну как профессионала своего дела, интересующуюся личность, энергичного, не привыкшего отступать перед трудностями человека», — говорится в сообщении.

Госпожа Хаустова известна по проектам реставрации крепостей в Ивангороде, Приозерске, Копорье, а также крепостных сооружений Выборга — Анненских укреплений, башни Ратуши, Часовой башни и Пацерлакса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Малом зале Санкт-Петербургского крематория простились с председателем общественной организации «Охтинская дуга» Еленой Малышевой.

Андрей Маркелов.