Рособрнадзор выслал предостережение в кубанский вуз

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований получил кубанский вуз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рособрнадзор разослал предостережения в 16 вузов России. В их число вошел Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске.

Учебным заведениям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Вузам предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований федерального госконтроля в сфере образования.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что региональные вузы подняли цены на обучение от 4,5 до 75 процентов. Наиболее ощутимое подорожание коснулось направлений «медицина», «юриспруденция» и «информационные технологии». Такое повышение цен объясняют необходимостью обновления материально-технической базы и ростом затрат на поддержание учебного процесса.