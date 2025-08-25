Рособрнадзор выслал предостережение в кубанский вуз

Рособрнадзор разослал предостережения в 16 вузов России. В их число вошел Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске.
Учебным заведениям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Вузам предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований федерального госконтроля в сфере образования.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что региональные вузы подняли цены на обучение от 4,5 до 75 процентов. Наиболее ощутимое подорожание коснулось направлений «медицина», «юриспруденция» и «информационные технологии». Такое повышение цен объясняют необходимостью обновления материально-технической базы и ростом затрат на поддержание учебного процесса.