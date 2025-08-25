Тверской академический театр драмы представит новые постановки в октябре

Масштабной постановкой нового сезона станет «Гамлет». Свое видение бессмертной шекспировской трагедии представит Александр Павлишин. Премьера состоится 28 ноября на большой сцене. В преддверии новогодних праздников режиссер-постановщик Иоланта Мельникова по традиции преподнесет юным зрителям сказку «Марья Моревна и царский сын». А уже в следующем году 27 января, в день 200-летия со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, чья судьба была связана с Тверским краем, в театре состоится премьера по произведениям писателя.