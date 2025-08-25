Тверской академический театр драмы представит новые постановки в октябре

Новые постановки ждут зрителей Тверского академического театра драмы в октябре, сообщили в аппарате правительства Тверской области. Приобщение жителей страны к искусству и культуре соответствует целям национального проекта «Семья».
Откроется юбилейный, 280-й сезон 2 сентября премьерами ушедшего театрального года. Это спектакли «Свадебный переполох», «Забудем об этом» и «Преступление и наказание». А уже в октябре зрителям покажут премьеры этого года. Например, на большой сцене представят спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в постановке петербургского режиссера Егора Чернышова. Также в октябре покажут дипломную работу артиста Константина Василенко — «Летучая мышь» Иоганна Штрауса.
Масштабной постановкой нового сезона станет «Гамлет». Свое видение бессмертной шекспировской трагедии представит Александр Павлишин. Премьера состоится 28 ноября на большой сцене. В преддверии новогодних праздников режиссер-постановщик Иоланта Мельникова по традиции преподнесет юным зрителям сказку «Марья Моревна и царский сын». А уже в следующем году 27 января, в день 200-летия со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, чья судьба была связана с Тверским краем, в театре состоится премьера по произведениям писателя.
В новом сезоне продолжатся сотрудничество с другими театрами и участие в крупных культурных событиях. Например, 15 сентября московский театр Et Cetera покажет тверскому зрителю спектакль «Лица» по чеховским юмористическим рассказам. 20 октября Тверской академический театр драмы представит на международном фестивале «МаскерадЪ» в Пензе драму «Гранатовый браслет» в постановке Андрея Цисарука.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.