Приложение «Оплати» меняет правила покупки билетов на транспорт

Пользователям рассказали, что с 22 сентября в приложении «Оплати» будет доступна новая услуга «Транспорт» — сервис открывает доступ ко всем возможностям покупки билетов на общественный транспорт через приложение.
Сообщается, что будет доступна покупка всех билетов на общественный транспорт. Подключение услуги на целый месяц стоит 1 рубль.
Уточняют, что плата (1 рубль) спишется с основного кошелька в «Оплати» в день подключения. А затем — автоматически каждый месяц в это же число.
Еще рассказали, что если на кошельке недостаточно денег в день списания, услуга отключится. Ее можно будет подключить заново в любой момент. Кстати, для активных пользователей услуга может быть полностью бесплатной.
