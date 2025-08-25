На уфимских ярмарках внезапно пропала вся колбаса — все из-за серьезного нарушения

Жители Уфы обратили внимание на отсутствие колбасной продукции на ярмарках, которые традиционно проходят по выходным дням у Дворца спорта. Как сообщают горожане, уже несколько недель они не могут приобрести здесь мясные изделия.
Одна из местных жительниц, проживающая на улице Российской, рассказала, что регулярно посещала ярмарку вместе с семьей, где всегда можно было купить свежую и вкусную колбасу. По ее словам, торговля этой продукцией почему-то прекращена.
В Министерстве торговли и услуг Башкирии пояснили, что продажа мясных продуктов на ярмарке строго регулируется санитарно-эпидемиологическими требованиями. Как отметили в ведомстве, скоропортящиеся продукты, к которым относятся мясные изделия, должны храниться и продаваться при температуре от +2 до +6 градусов.
В ходе проведенной проверки было установлено серьезное нарушение: температура в холодильнике для хранения мясной продукции составляла +15 градусов, что является грубым несоблюдением установленных норм. В связи с выявленными нарушениями продажи были приостановлены до полного устранения недостатков.
