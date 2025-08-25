На конференции в Екатеринбурге обсудили лечение онкозаболеваний у детей

Добавим, что в центре детской онкогематологии есть все необходимое, чтобы соответствовать европейскому уровню. Там выполняют все представленные в мире виды трансплантаций костного мозга. Лечение в Екатеринбурге проходят не только дети из Свердловской области и УРФО, но и жители других федеральных округов: Дальневосточного, Сибирского, Приволжского, Центрального и Южного.