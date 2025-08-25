На конференции в Екатеринбурге обсудили лечение онкозаболеваний у детей

Ведущие эксперты России и мира в области детской онкологии и гематологии обсудили современные методики лечения злокачественных новообразований у юных пациентов в Екатеринбурге. Борьба с онкозаболеваниями соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Конференция проходила 22−23 августа в центре детской онкогематологии на базе областной детской клинической больницы. Событие провели в столице Среднего Урала третий раз. Этим летом участие в нем приняли около 150 специалистов учреждений здравоохранения.
«Это значимая конференция не только для нашего региона, но и для Российской Федерации. Здесь собрались специалисты со всей страны, в том числе наши федеральные руководители, которые занимаются темой детской онкологии и гематологии. Это очень бурно развивающаяся отрасль», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Добавим, что в центре детской онкогематологии есть все необходимое, чтобы соответствовать европейскому уровню. Там выполняют все представленные в мире виды трансплантаций костного мозга. Лечение в Екатеринбурге проходят не только дети из Свердловской области и УРФО, но и жители других федеральных округов: Дальневосточного, Сибирского, Приволжского, Центрального и Южного.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.