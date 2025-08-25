В России создали нейросеть для ранней диагностики болезней ЦНС у детей

«Несмотря на то, что коммерческих решений для лучевой диагностики много, ни одно ранее не решало задачу, которую поставили перед нами эксперты университета. Главной сложностью этого проекта был ограниченный набор данных. Благодаря слаженной работе с экспертами нам удалось создать решение, которое помогает врачам обследовать больше пациентов за то же время и оперативно предлагать терапию», — подытожила руководитель Центра технологий для общества Yandex Cloud Анна Лемякина, чьи слова приводит пресс-служба компании.