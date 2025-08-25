Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске простятся с умершим замминистра культуры Ярославцевым

Церемония пройдёт в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Источник: Министерство культуры Челябинской области

В Челябинске скончался заместитель министра культуры Челябинской области, начальник управления материально-технического обеспечения Министерства культуры Челябинской области Павел Ярославцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

«Министерство культуры с прискорбием сообщает об уходе из жизни заместителя министра культуры Челябинской области — начальника управления материально-технического обеспечения Министерства культуры Челябинской области Павла Ярославцева. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Павла Николаевича», — говорится в сообщении.

Павел Ярославцев руководил Домом культуры «Сосновка», работал заместителем начальника отдела по охране объектов культурного наследия управления культуры администрации города.

До назначения на работу в областном Минкульте трудился заместителем начальника управления, начальником отдела генерального плана и перспективного развития территории, архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа.

Отпевание и прощание состоятся 27 августа в 13:00 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе по адресу ул. Кыштымская, 32.