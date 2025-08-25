В Челябинске простятся с умершим замминистра культуры Ярославцевым

«Министерство культуры с прискорбием сообщает об уходе из жизни заместителя министра культуры Челябинской области — начальника управления материально-технического обеспечения Министерства культуры Челябинской области Павла Ярославцева. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Павла Николаевича», — говорится в сообщении.