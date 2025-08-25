Молодежь Южного Урала в честь Дня Госфлага взошла на Аракульский шихан

Участники молодежной программы «Друг с Юга Урала» отметили День Государственного флага России восхождением на вершину Аракульского шихана, сообщили в пресс-службе Министерства молодежи Челябинской области. Второй модуль проекта прошел в Верхнеуфалейском городском округе с 21 по 24 августа в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Региональная программа «Друг с Юга Урала» разработана специально для 150 молодых активистов и лидеров общественного мнения из разных уголков Челябинской области. Она рассчитана на полгода и включает четыре очных и три дистанционных образовательных модуля.
Восхождение стало одним из важных событий второго модуля, получившего название «Единомышленники». Участники смогли испытать чувство общности и гордости за свою страну, пройдя сложный путь к вершине горы. Это событие подчеркивает важность объединения усилий молодых лидеров региона ради достижения общих целей и укрепления гражданского самосознания среди молодежи.
Кроме того, в ходе мероприятий второго модуля состоялись встречи участников с заместителем губернатора Челябинской области Романом Воллертом и российским летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Андреем Борисенко. Ребята также прошли практики по командной работе, эмоциональному интеллекту, мотивации и партнерству в работе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.