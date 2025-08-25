Ричмонд
В Прикамье возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В Чердыни возбуждено уголовное дело по признакам незаконной рубки лесных насаждений.

В Чердыни возбуждено уголовное дело по признакам незаконной рубки лесных насаждений. Подозреваемый — 45-летний житель поселка Ныроб, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции сообщил об обнаружении места незаконной рубки директор местного лесничества.

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что фигурант спилил 15 елей и пихт. К дому предполагаемого виновника правоохранители вышли по следам волочения. При обыске изъяли спилы и квадроцикл, с помощью которого злоумышленник вывез деревья. Прикамец планировал использовать нелегально заготовленную древесину в личных целях.

Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 145 тысяч рублей. Ведется расследование.