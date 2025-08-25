В Прикамье возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что фигурант спилил 15 елей и пихт. К дому предполагаемого виновника правоохранители вышли по следам волочения. При обыске изъяли спилы и квадроцикл, с помощью которого злоумышленник вывез деревья. Прикамец планировал использовать нелегально заготовленную древесину в личных целях.