В Прикамье возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В Чердыни возбуждено уголовное дело по признакам незаконной рубки лесных насаждений. Подозреваемый — 45-летний житель поселка Ныроб, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции сообщил об обнаружении места незаконной рубки директор местного лесничества.
На месте следственно-оперативная группа выяснила, что фигурант спилил 15 елей и пихт. К дому предполагаемого виновника правоохранители вышли по следам волочения. При обыске изъяли спилы и квадроцикл, с помощью которого злоумышленник вывез деревья. Прикамец планировал использовать нелегально заготовленную древесину в личных целях.
Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, превысил 145 тысяч рублей. Ведется расследование.