Внезапно завершились поиски пропавшей на выходных 65-летней женщины

В Башкирии завершились поиски 65-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Женщина пропала позавчера, она ушла из дома в деревне Шмидтово Уфимского района и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.
Где все это время была женщина — не уточняется.
