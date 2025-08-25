Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внезапно завершились поиски пропавшей на выходных 65-летней женщины

В Башкирии завершились поиски 65-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 65-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Женщина пропала позавчера, она ушла из дома в деревне Шмидтово Уфимского района и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — заявили добровольцы.

Где все это время была женщина — не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.