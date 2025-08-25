В Ростове-на-Дону завершают ликвидацию последствий атак БПЛА

В Ростове продолжает масштабную работу по ликвидации последствий недавних атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
В Кировском районе полностью завершены восстановительные работы в жилом комплексе по улице Левобережной. Специалисты отремонтировали фасад и заменили все поврежденные оконные конструкции. Параллельно ведется обработка заявлений от пострадавших жителей на предоставление компенсаций.
В Октябрьском районе восстановительные работы находятся в активной фазе. Бригады продолжают замену поврежденных окон. При этом 30 семей отказались от централизованной замены и предпочли выполнить ремонтные работы самостоятельно, о чем составили соответствующие заявления.
Особое внимание уделяется срокам обработки заявлений.
— Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут устранены все последствия происшествия и не будут выплачены компенсации всем ростовчанам, подавшим заявления, — сказано в сообщении.
