Около 15 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты и займы через портал «Госуслуги» с 1 марта оформили около 15 млн россиян. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.
В начале этого года был принят первый пакет мер по защите граждан от мошенников. Он содержит 30 инициатив по борьбе с кибермошенничеством, и самозапрет — одна из наиболее популярных среди россиян. Также в первый пакет вошла обязательная маркировка звонков от организаций, запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами и ряд других мер. Помимо этого, в силу вступил закон об уголовной ответственности для дропперов — людей, предоставляющих свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств.
Теперь, по словам Григоренко, правительство разрабатывает второй пакет мер. Туда войдет возможность установить запрет на международные звонки. Вице-премьер отметил, что для обмана граждан злоумышленники зачастую используют иностранные номера или действительно находятся за рубежом. Он также подчеркнул, что кабмин прорабатывает возможность введения ответственности за применение мошенниками искусственного интеллекта при совершении правонарушений.
Также Григоренко представил главе государства новый подход к оказанию государственных услуг — перевод их в формат «жизненных ситуаций». Таким образом, каждый такой сервис в среднем объединяет около 17 госуслуг. Вице-премьер подчеркнул, что запуск «жизненных ситуаций» значительно сокращает сроки и упрощает порядок предоставления услуг.
«Когда мы переходим на “жизненные ситуации”, в среднем срок оказания услуги сокращается на 35%, количество документов на треть сокращается, количество визитов для получения услуги сокращается на две трети — на 64%», — отметил Григоренко.
Самым востребованным, по словам вице-премьера, стал сервис для поступления в вуз онлайн. Им воспользовались более 2 млн человек. В пятерку наиболее популярных «жизненных ситуаций» также вошли сервисы для выхода на пенсию, для многодетных семей, оформления участия в спортивных соревнованиях и для выезда на охоту и рыбалку.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.