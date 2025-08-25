Около 15 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

В начале этого года был принят первый пакет мер по защите граждан от мошенников. Он содержит 30 инициатив по борьбе с кибермошенничеством, и самозапрет — одна из наиболее популярных среди россиян. Также в первый пакет вошла обязательная маркировка звонков от организаций, запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами и ряд других мер. Помимо этого, в силу вступил закон об уголовной ответственности для дропперов — людей, предоставляющих свои банковские карты или электронные кошельки для перевода незаконных средств.