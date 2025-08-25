В Татарстане модернизировали 19 светофоров

Всего в регионе модернизировали 19 светофоров, 13 из которых — в Казани. Там установили 13 контролеров для адаптивного управления, которые переключают светофоры в зависимости от движения, а также 61 радиолокационный детектор и 13 камер видеонаблюдения. Шесть объектов улучшили в Набережных Челнах. На них установили 6 камер и столько же контролеров, ввели в эксплуатацию 31 детектор. Все светофоры интегрированы в единую верхнеуровневую систему, которая обеспечивает сбор и визуализацию данных о параметрах транспортного потока.