В Татарстане модернизировали 19 светофоров

Мероприятия по установке интеллектуальных транспортных систем (ИТС) завершились в Татарстане, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Всего в регионе модернизировали 19 светофоров, 13 из которых — в Казани. Там установили 13 контролеров для адаптивного управления, которые переключают светофоры в зависимости от движения, а также 61 радиолокационный детектор и 13 камер видеонаблюдения. Шесть объектов улучшили в Набережных Челнах. На них установили 6 камер и столько же контролеров, ввели в эксплуатацию 31 детектор. Все светофоры интегрированы в единую верхнеуровневую систему, которая обеспечивает сбор и визуализацию данных о параметрах транспортного потока.
«Внедрение ИТС в первую очередь повышает безопасность дорожного движения и создает комфорт для водителей и пешеходов. Работа в данном направлении будет продолжена и в последующие годы», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин. Напомним, интеллектуальные транспортные системы устанавливают в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Это связано со значительным ростом трафика в таких населенных пунктах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.