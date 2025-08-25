Средняя зарплата учителей в Новосибирске достигла 75 тысяч рублей

В школах города работают более 16 тысяч учителей. В новом учебном году число учащихся превысит 220 тысяч — на 2 тысячи больше, чем в предыдущем году, главным образом за счет миграции населения. При этом ожидается снижение числа первоклассников до 19,5 тысяч и рост числа учащихся в средних классах.