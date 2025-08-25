Средняя зарплата учителей в Новосибирске достигла 75 тысяч рублей

В Новосибирске педагоги получают в среднем 75 тысяч рублей, а зарплата дошкольных работников составляет 68 тысяч. Повышение на 16% в этом году началось с апреля.
Как сообщил глава департамента образования Новосибирска Рамиль Ахметгареев в пресс-центре ТАСС, заработная плата учителей постепенно растет и к концу года увеличится на 16%. В общеобразовательных школах средний доход педагогов составляет около 75 тысяч рублей, в дошкольных учреждениях 68 тысяч.
На протяжении последних пяти лет зарплаты педагогов традиционно повышаются ближе к октябрю, а в текущем году рост начался поэтапно с апреля. Для привлечения новых кадров организован целевой набор в Новосибирский государственный педагогический университет: на данный момент там обучаются 428 будущих преподавателей, включая 149 зачисленных в этом году и около 10 ожидающих поступления в магистратуру.
В школах города работают более 16 тысяч учителей. В новом учебном году число учащихся превысит 220 тысяч — на 2 тысячи больше, чем в предыдущем году, главным образом за счет миграции населения. При этом ожидается снижение числа первоклассников до 19,5 тысяч и рост числа учащихся в средних классах.