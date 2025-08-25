Ричмонд
В Красном Сулине на Дону в 2026 году начнут обновлять сквер

Проект модернизации этого общественного пространства победил на Всероссийском конкурсе по благоустройству.

План обновления сквера у Дворца культуры в Красном Сулине стал одним из победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году это пространство преобразят, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В сквере, в частности, создадут три тематические зоны. Одна из них — «Наследие будущего». Там установят современные детские и спортивные площадки. А в зоне «Ценность настоящего» откроют музей под открытым небом и облагородят аллею с сиренью. Кроме того, в сквере подготовят экскурсионный маршрут к арт-объекту «Фонтан». Для этого будет отведена отдельная зона — «Символ прошлого». Особое внимание уделят озеленению территории. Так, более 65% площади займут зеленые насаждения и зоны отдыха.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.