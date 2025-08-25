В Красном Сулине на Дону в 2026 году начнут обновлять сквер

В сквере, в частности, создадут три тематические зоны. Одна из них — «Наследие будущего». Там установят современные детские и спортивные площадки. А в зоне «Ценность настоящего» откроют музей под открытым небом и облагородят аллею с сиренью. Кроме того, в сквере подготовят экскурсионный маршрут к арт-объекту «Фонтан». Для этого будет отведена отдельная зона — «Символ прошлого». Особое внимание уделят озеленению территории. Так, более 65% площади займут зеленые насаждения и зоны отдыха.