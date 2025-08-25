В пансионате «Бургас» на Кубани улучшили качество сервиса

Сотрудники пансионат «Бургас» в Краснодарском крае улучшили качество оказываемых услуг благодаря внедрению метода TWI в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
Отметим, что метод TWI предусматривает четкую структуру обучения, разбитую на простые этапы. Внедрение улучшений позволило сократить сроки адаптации новичков. Также было снижено количество ошибок и оптимизирован расход моющих средств. Подчеркивается, что благодаря внедрению такого метода в работу горничных в пансионате удалось ускорить обслуживание номеров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.