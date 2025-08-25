Спортсмены из Волгоградской области взяли 2 бронзы на Спартакиаде молодежи

Уточним, что соревнования состоялись в Вологде. В них приняли участие около 150 спортсменов из 33 регионов России. Волгоградскую область представляли Евгений Невдашев и Спартак Хачунц. Они выступали в дисциплине ушу-саньда, также известной как «свободный бой». Спортсмены выступили в весовых категориях до 65 и до 70 килограммов соответственно. Они дошли до полуфиналов, где уступили представителям Дагестана.