Спортсмены из Волгоградской области взяли 2 бронзы на Спартакиаде молодежи

Двое спортсменов из Волгоградской области поднялись на пьедестал почета в финале VI летней Спартакиады молодежи России, которая прошла в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Атлеты взяли две бронзовые награды, сообщили в комитете физической культуры и спорта региона.
Уточним, что соревнования состоялись в Вологде. В них приняли участие около 150 спортсменов из 33 регионов России. Волгоградскую область представляли Евгений Невдашев и Спартак Хачунц. Они выступали в дисциплине ушу-саньда, также известной как «свободный бой». Спортсмены выступили в весовых категориях до 65 и до 70 килограммов соответственно. Они дошли до полуфиналов, где уступили представителям Дагестана.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.