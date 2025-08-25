Ричмонд
На восточном побережье Крыма прошел фестиваль водных видов спорта

Его участники попробовали свои силы, например, в каякинге, посетили мастер-классы и творческие мастерские, а также насладились фаер-шоу.

Фестиваль водных видов спорта «Спортивная молодежь — сильная Россия!» состоялся в городе Щёлкино в Республике Крым в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Участники и гости фестиваля смогли попробовать себя в каякинге, управлении парусным катамараном, винд- и кайтсерфинге. Также для них провели мастер-классы по спасению на воде. Более того, для гостей мероприятия были организованы творческие мастерские. В финале фестиваля состоялись лотерея с ценными призами от Движения первых и фаер-шоу.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.