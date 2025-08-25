На восточном побережье Крыма прошел фестиваль водных видов спорта

Участники и гости фестиваля смогли попробовать себя в каякинге, управлении парусным катамараном, винд- и кайтсерфинге. Также для них провели мастер-классы по спасению на воде. Более того, для гостей мероприятия были организованы творческие мастерские. В финале фестиваля состоялись лотерея с ценными призами от Движения первых и фаер-шоу.