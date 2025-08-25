Цыганова: Пугачева «села в лужу», поздравив лидера «Океан Эльзы» Вакарчука

Уехавшая из России после начала СВО исполнительница Алла Пугачева, поздравив лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с вручением награды «Национальная легенда Украины», сильно просчиталась, надеясь на симпатию украинской публики, заявила певица Вика Цыганова.
Под постом Вакарчука в соцсети о том, что глава киевского режима вручил ему знак отличия «Национальная легенда Украины», Пугачева написала: «Заслужил! Браво!». При этом украинские пользователи раскритиковали певицу.
«На Украине Вакарчука презирают, особенно после того, как на его концертах несколько раз устраивали облавы сотрудники ТЦК. Но откуда об этом знать Пугачёвой? На самом деле, ей глубоко плевать на “рабов и холопов”. Что русских, что украинских. Она же считает народ быдлом и думает, что парой комментариев в поддержку украинских звёзд сможет влюбить в себя публику заукранцев-релокантов», — считает Цыганова.
Она отметила, что у Пугачевой «получилось как всегда — села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность». Кроме того, Цыганова назвала открытую поддержку покинувшей РФ исполнительницы одному из активных участников Майдана 2024 года и идеологу режима Зеленского «краем, ниже падать просто некуда».
Ранее в российских правоохранительных структурах сообщили, что Вакарчук может столкнуться с проблемами со въездом на территорию России из-за поступившей информации о возможной поддержке ВСУ. Согласно информации со страниц группы в соцсетях, в 2024 году группа провела тур по европейским странам. Участники команды заявляли, что направят для ВСУ средства, вырученные с концертов.