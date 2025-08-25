Ричмонд
В Красносельском районе Петербурга построят детский сад на 200 мест

Работы планируют завершить осенью 2027 года.

Трехэтажное здание детского сада на 200 мест возведут в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Образовательное учреждение построят на улице Тамбасова в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по инвестициям Северной столицы.

Общая площадь здания составит 5600 квадратных метров. Строительство объекта планируют завершить в сентябре 2027 года. После ввода в эксплуатацию детский сад передадут в собственность Санкт-Петербурга.

«Благодаря целенаправленной работе мы вышли на рекордные объемы ввода школ, детских садов и медицинских учреждений. В этом году планируем сдать 30 школ и 25 детских садов. Таких объемов сдачи в городе никогда не было», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

