«Алина бы то же сказала»: Медведева ответила, могли ли они с Загитовой быть подругами

Известная российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что вряд ли могла бы быть подругой другой спортсменки Алины Загитовой. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии на YouTube.
— Мы могли бы быть подругами с Загитовой? Я думаю, вряд ли. Это, наверное, и Алина бы то же самое сказала. Но то, что мы сейчас спокойно коммуницируем, можем за кофе вместе сходить, это правда, — пояснила фигуристка.
В середине октября прошлого года Медведева во время пресс-конференции «Россия сегодня» ответила на вопрос о соперничестве с Алиной Загитовой. Также она поделилась, что с радостью согласилась заменить Загитову в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».
В конце мая, после примирения спортсменок, Загитова поблагодарила Медведеву за то, что та сделала первый шаг навстречу, пригласив ее гостем на интервью в шоу. Она отметила, что воссоединение прошло тепло и было очень важно для нее.
Тренер Татьяна Тарасова также прокомментировала примирение фигуристок. Она считает, что это стало возможным благодаря их обоюдному желанию.