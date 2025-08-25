Садовод Кашнова рассказала, как подготовить огород к осени

Садоводам Подмосковья рекомендуется завершить основные работы в огороде в последнюю неделю августа для обеспечения будущего урожая. Об этом сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.
Эксперт рекомендует завершить сбор созревших овощей и фруктов. После уборки урожая необходимо очистить грядки от остатков растений для предотвращения распространения болезней и вредителей.
Кашнова советует перекопать освободившиеся грядки с внесением органических удобрений и посеять сидераты для обогащения почвы. Особое внимание следует уделить многолетним растениям удалив старые побеги и проведя подкормку фосфорно-калийными удобрениями.
Садовод также отметила необходимость подготовки теплиц и парников включая очистку от растительных остатков и дезинфекцию почвы. Эти работы помогут правильно завершить текущий сезон и заложить основу для будущего урожая.
