Садовод Кашнова рассказала, как подготовить огород к осени

До начала осени рекомендуется собрать созревшие овощи и фрукты.

Источник: Аргументы и факты

Садоводам Подмосковья рекомендуется завершить основные работы в огороде в последнюю неделю августа для обеспечения будущего урожая. Об этом сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.

Эксперт рекомендует завершить сбор созревших овощей и фруктов. После уборки урожая необходимо очистить грядки от остатков растений для предотвращения распространения болезней и вредителей.

Кашнова советует перекопать освободившиеся грядки с внесением органических удобрений и посеять сидераты для обогащения почвы. Особое внимание следует уделить многолетним растениям удалив старые побеги и проведя подкормку фосфорно-калийными удобрениями.

Садовод также отметила необходимость подготовки теплиц и парников включая очистку от растительных остатков и дезинфекцию почвы. Эти работы помогут правильно завершить текущий сезон и заложить основу для будущего урожая.

Ранее глава союза дачников Никита Чаплин объяснил, как правильно хранить урожай яблок.