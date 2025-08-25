Ричмонд
Не показывали врачам год: 11-летняя девочка в США родила дома у опекунов

Правоохранители задержали супружескую пару Шери и Дастина Уокеров в американском штате Оклахома после того, как находившаяся под их опекой 11-летняя девочка родила дома без какой-либо медицинской помощи. Они заявили, что не знали о беременности ребенка.

Девочка родила здорового малыша на 36-й неделе беременности. Родители не показывали приемную дочь врачам более года, а также не отвезли ее в больницу, когда у нее начались схватки. Прокуратура узнала о случившемся только тогда, когда малышку доставили в местную больницу уже после рождения ребенка. Девочку и ее пятерых братьев и сестер забрали из дома Уокеров.

— Я была потрясена, узнав, что это 11-летняя девочка, которая родила, и что у нее не было медицинской помощи, и у нее не было никого, кто мог бы быть с ней. Она прошла через ужасное испытание, — передает слова помощника окружного прокурора Джанет Хатсон таблоид Daily Mail.

