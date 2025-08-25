Фельдшер Карасева рассказала, что делать при высокой температуре у ребенка

Высокая температура у ребенка не всегда требует вызова скорой помощи и может быть снижена в домашних условиях. Об этом сообщила RuNews24.ru фельдшер Ольга Карасёва.
Специалист пояснила, что температуру ниже 38,5°C сбивать не рекомендуется, поскольку это естественная реакция организма на инфекцию. При превышении этого показателя следует использовать жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена, а также применять физические методы охлаждения.
При фибрильных судорогах, признаках стеноза гортани, симптомах менингита и обезвоживания следует немедленно вызвать скорую помощь. При отсутствии этих симптомов, но длительном сохранении высокой температуры рекомендуется обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.
Ранее врач Екатерина Дмитриенко рассказала, как укрепить иммунитет к осени.