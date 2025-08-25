Фельдшер Карасева рассказала, что делать при высокой температуре у ребенка

Специалист пояснила, что температуру ниже 38,5°C сбивать не рекомендуется, поскольку это естественная реакция организма на инфекцию. При превышении этого показателя следует использовать жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена, а также применять физические методы охлаждения.