Штат Ломоносовской больницы в Ленобласти пополнил новый участковый терапевт

Он будет вести амбулаторный прием и обслуживать пациентов на закрепленном участке.

Источник: Национальные проекты России

Новый участковый врач-терапевт начал работать в Ломоносовской межрайонной больнице Ленинградской области, сообщили в медицинской организации. Работу по привлечению специалистов в учреждения здравоохранения проводят в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Александра Вахнюк окончила Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «лечебное дело» и прошла ординатуру. До прихода в больницу она работала палатной медицинской сестрой, ассистентом стоматолога и старшей медицинской сестрой. Особое место в карьере специалиста занимает опыт работы врачом паллиативной помощи. Новый терапевт будет вести амбулаторный прием и обслуживать пациентов на закрепленном участке.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.