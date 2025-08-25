На 11-ю премию «За верность науке» поступило более 2 тыс. заявок

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. заявок из 81 региона РФ поступило на XI всероссийскую премию «За верность науке», сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Министерство завершило прием заявок.
«Завершен прием заявок на XI Всероссийскую премию “За верность науке”. На конкурс поступило свыше 2 000 заявок из 81 региона страны. Участники представили проекты в самых разных форматах: от подкастов, документальных фильмов и книг до масштабных фестивалей, научных шоу и интерактивных мастер-классов», — отметили в пресс-службе.
Самой популярной оказалась номинация «Наука — детям», на которую подано 648 заявок. На втором месте номинация «Автор цифрового контента» с 315 заявками, на третьем — «Научная пресс-служба года» — 202 заявки. Наибольшую активность проявили представители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюменской, Новосибирской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.
Имена лауреатов будут объявлены 24 октября на торжественной церемонии.
«Поступление более двух тысяч заявок демонстрирует значительный интерес к премии и возлагает на экспертное сообщество особую ответственность при оценке работ. Мы отмечаем высокий уровень проектов, их широкую географию и разнообразие форматов. Это наглядно подтверждает, что популяризация науки в России достигла нового качественного уровня и продолжает динамично развиваться», — отметил замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.
О премии.
Всероссийская премия «За верность науке» вручается с 2015 года. В 2024 году количество заявок на премию достигло 1 831. В заявочной кампании приняли участие 80 регионов страны. Организатором премии выступает Минобрнауки РФ, партнерами — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ имени М. В. Ломоносова.
Всего в 2025 году премия «За верность науке» включает 11 номинаций.
В этом году добавлены две новые номинации: «Об использовании технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях» и «Специальный приз к 80-летию атомной промышленности». Роль выдающихся российских исследователей, первооткрывателей и их вклад в Победу в Великой Отечественной войне будут отмечены в номинации «Работа с опытом: вклад ученых в Победу».