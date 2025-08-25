Ричмонд
Эксперт Кукарин объяснил, почему облезает хром на деталях машин

Неоригинальные запчасти часто имеют заводской брак, что приводит к отслаиванию хромированного покрытия.

Источник: Аргументы и факты

Хромированные элементы автомобиля могут терять внешний вид из-за производственных дефектов, механических повреждений и агрессивной среды. Об этом «Российской газете» сообщил автоэксперт Ярослав Кукарин.

Специалист объяснил, что неоригинальные запчасти часто имеют заводской брак, что приводит к позеленению и отслаиванию покрытия. Механические повреждения от камней или неаккуратной мойки также сокращают срок службы хромированных деталей.

Кукарин отметил, что восстановление поврежденного хромирования является сложной и дорогой процедурой. Для продления срока службы эксперт рекомендует использовать защитные покрытия, регулярно полировать поверхности и избегать агрессивных моющих средств. Правильный уход позволяет сохранить внешний вид хромированных элементов без необходимости их замены.

