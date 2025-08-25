Ричмонд
В Москве прошла презентация проекта «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное»

Мероприятие было посвящено истории восстановления разрушенных войной памятников русской культуры.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 августа, в малом амфитеатре парка Зарядье прошла презентация проекта «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное». В рамках события состоялся премьерный показ документального фильма, посвященного русской реставрационной школе и труду сотрудников музеев по восстановлению памятников культуры, разрушенных во время Второй мировой войны. Об этом пишет aif.ru.

— Наш проект рассчитан прежде всего на молодую аудиторию, ведь каждый пятый молодой человек 18−24 лет ничего не знает о геноциде советского народа и намеренном истреблении наших ценностей, — сказала бренд-директор издания Елена Мулланурова.

Фильм рассказывает о восстановлении дворцов Петербурга и Ленинградской области, включая интерактивные карты и 3D-туры по объектам. Проект освещает трагические последствия оккупации Петергофа в 1941—1944 годах. Музейный комплекс оказался практически на линии фронта.

Фильм был подготовлен и снят издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.