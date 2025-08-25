Ученые из Китая впервые пересадили свиные легкие в человеческое тело

Китайские ученые впервые пересадили свиные легкие человеку. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Medicine.
Орган был взят у генетически модифицированной свиньи с шестью измененными генами. Легкое пересадили 39-летнему мужчине, который на момент операции уже был мертв. У него произошло кровоизлияние в мозг, была зафиксирована смерть, тело же поддерживали системой жизнеобеспечения исключительно ради эксперимента.
Эксперимент носил исследовательский характер: ученые наблюдали, как поведет себя ксенотрансплантат в организме человека.
В итоге легкое сохраняло жизнеспособность и работало на протяжении 216 часов. За это время признаков сверхострого отторжения или инфекции выявлено не было. По истечении указанного времени мужчину отключили от аппаратов.
