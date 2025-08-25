Теннисист Беккер заявил, что Медведеву нужна психологическая помощь

Теннисисту из России Даниилу Медведеву требуется профессиональная психологическая помощь. Об этом в понедельник, 25 августа, заявил его коллега, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер на своей странице в социальной сети X.
Медведев вступил в перепалку с судьей в проигранном матче первого круга US Open-2025 против француза Бенжамена Бонзи. По словам спортсмена, он думал, что это вторая подача, надеясь на возможность изменить ход матча, но судья объявил, что это была первая, это и разочаровало теннисиста.
— Назовем это публичной истерикой. Я думаю, ему нужна профессиональная помощь, — подчеркнул спортсмен.
Кроме того, в конце июня этого года у Медведев пошла кровь из носа во время полуфинального матча турнира серии ATP-500 с немецким спортсменом Александром Зверевым. Врачи оказали спортсмену необходимую помощь, и он смог продолжить игру, выиграв первую партию на тай-брейке.