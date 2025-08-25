Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Москвы отправил блогера Черкащенко в СИЗО

Столичный Никулинский районный суд постановил заключить под стражу блогера Владимира Черкащенко по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщила пресс-служба столичного суда.

Московской суд постановил заключить под стражу блогера Черкащенко.

Столичный Никулинский районный суд постановил заключить под стражу блогера Владимира Черкащенко по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщила пресс-служба столичного суда.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство “…” об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черкащенко Владимира Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, на срок 01 месяц 27 суток», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что сторона защиты настаивала на избрании для Черкащенко меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Однако суд отклонил это ходатайство, поддержав позицию следствия. В настоящее время Черкащенко помещен в следственный изолятор города Москвы.