Стив Возняк посетит московский форум: Соучредитель Apple расскажет о развитии технологий и создании ИИ

Соучредитель Apple Стив Возняк примет участие в форуме в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Соучредитель американской компании Apple Стив Возняк станет одним из участников форума «Облачные города. Форум будущем городов БРИКС» в Москве, где выступит на сцене и расскажет о развитии технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщили KP.RU организаторы мероприятия.

Известно, что мероприятие в российской столице будет проходить уже в третий раз в период с 17 по 18 сентября.

Стоит отметить, что Возняк является известным инженером, разработавшим революционные персональные компьютеры (ПК) компании — Apple I и Apple II.

На мероприятии эксперт расскажет о развитии технологий, сравнит ПК 1970-х с нынешним прогрессом в сфере нейросетей и робототехники. Возняк также поделится своим видением того, как новые технологии могут успешно внедряться в обычную жизнь людей.

«Мы стоим на пороге будущего, о котором раньше можно было только мечтать или читать в научной фантастике. Сегодняшний прогресс — ИИ и роботы — это уже не просто инструменты. Это потенциальные партнеры для человека, а возможно, и конкуренты», — заявил Возняк.

По словам инженера, сегодня важно наладить открытое мировое обсуждение будущего технологий. Он считает, что это поможет лучше понять направления развития и последствия внедрения новых решений.

Ранее KP.RU сообщал, что в России сейчас проходят переговоры с Apple по вопросу возвращения в App Store приложений российских банков и компаний. А именно, рассматривается вариант их интеграции с отечественными магазинами приложений, прежде всего с RuStore.