Россияне смогут подключить сервис для защиты от мошенников

«Граждане смогут подключить сервис “второй руки” для защиты от мошенников. С 1 сентября у людей появится новая возможность защитить себя и своих близких от мошенников. Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции», — говорится в сообщении.