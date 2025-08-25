Для пенсионеров Центрального района Петербурга провели гимнастику на пляже

Представители старшего поколения Центрального района Санкт-Петербурга приняли участие в физкультурно-оздоровительном занятии на пляже Ласковом в поселке Солнечное. Событие состоялось в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в районной администрации.
Гимнастику организовали для посетителей отделения № 2 комплексного центра соцобслуживания населения Центрального района. Специалист по социальной работе Ольга Органова подготовила для участников комплекс физических упражнений с учетом возрастных особенностей. Отметим, что занятия на свежем воздухе способствуют улучшению психоэмоционального состояния и снижают риск развития заболеваний.
После завершения спортивной программы участники прогулялись по береговой линии пляжа. Все присутствующие отметили положительное влияние таких оздоровительных поездок на эмоциональное и физическое состояние.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.