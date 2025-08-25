В России появится сервис для защиты от мошенников: как он будет работать

В России с 1 сентября текущего года начнет работать сервис для защиты от мошенников. Через него граждане могут давать своим близким право распоряжаться денежными переводами в случае подозрительных действий. Об этом рассказали в ЦБ РФ.
«С 1 сентября у людей появится новая возможность защитить себя и своих близких от мошенников. Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции», — следует из заявления.
На подтверждение или отмену операции дается 12 часов, а подключить сервис сможет только сам клиент любым способом, выбранным банком. При отказе услуга будет отключена в течение суток, чтобы снизить риск мошенничества.
В ЦБ пояснили, что эта мера поможет защитить пожилых людей и усилить родительский контроль за переводами подростков, которых часто вовлекают в мошеннические схемы.
KP.RU писал ранее, что российское правительство готовит второй пакет антимошеннических мер. В частности, одним из пунктов будет значиться самозапрет на международные звонки.