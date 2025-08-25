В России появится сервис для защиты от мошенников: как он будет работать

«С 1 сентября у людей появится новая возможность защитить себя и своих близких от мошенников. Контроль над банковскими операциями теперь можно доверить родственнику или другу, у которого будет право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся ему подозрительными. При этом у помощника не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции», — следует из заявления.