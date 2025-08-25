Россиянам рассказали, как обезопасить себя от незаконных прописок в квартирах

Также стало известно, что в российский мессенджер MAX добавили функцию электронной подписи «Госключ». Теперь пользователи смогут подписывать электронные документы, такие как договоры или согласия на обработку персональных данных, прямо в мессенджере. Эта возможность доступна клиентам банков, мобильных операторов и других организаций. Об этом сообщает 360.ru.