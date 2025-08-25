Россиянам рассказали, как обезопасить себя от незаконных прописок в квартирах

В России может сократиться число незаконных прописок иностранцев, если владельцы жилья станут внимательнее следить за своими данными на портале «Госуслуги». Юрист Илья Васильчук считает, что число таких случаев снизится более чем на 10%. Этим он поделился в беседе с «Газета.Ru».
Специалист пояснил, что мошенники могут оформить незаконную прописку, если гражданин не обновляет данные о номере телефона и электронной почте на «Госуслугах». Чтобы защитить свою недвижимость, важно регулярно проверять актуальность контактных данных в личном кабинете «Госуслуг», добавил юрист.
Минцифры сообщило, что портал «Госуслуги» защищён передовой многоуровневой системой безопасности. Ведомство уточнило, что эта система способна обрабатывать миллиарды событий, связанных с информационной безопасностью, ежедневно. Техническая поддержка и штаб мониторинга работают круглосуточно, чтобы предотвращать и устранять угрозы, пишет RT.
Также стало известно, что в российский мессенджер MAX добавили функцию электронной подписи «Госключ». Теперь пользователи смогут подписывать электронные документы, такие как договоры или согласия на обработку персональных данных, прямо в мессенджере. Эта возможность доступна клиентам банков, мобильных операторов и других организаций. Об этом сообщает 360.ru.