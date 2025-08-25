Mash: Юрия Антонова увезли на скорой перед выступлением на «Новой волне»

Утром 23 июня в Сети появилась информация, что певца госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. После осмотра кардиолога Антонова якобы доставили в одну из столичных больниц. Однако вскоре сам артист опроверг информацию о своей госпитализации.