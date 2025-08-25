Ричмонд
Mash: Юрия Антонова увезли на скорой перед выступлением на «Новой волне»

Народного артиста России Юрия Антонова госпитализировали перед выступлением на музыкальном фестивале «Нова волна» после того, как ему внезапно стала плохо за кулисами. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Утром 23 июня в Сети появилась информация, что певца госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. После осмотра кардиолога Антонова якобы доставили в одну из столичных больниц. Однако вскоре сам артист опроверг информацию о своей госпитализации.

Отечественные СМИ сообщали, что музыкант и композитор Бари Алибасов обратился за помощью к врачам — его также беспокоили проблемы с сердцем. Уточнялось, что врачи планировали держать артиста под наблюдением до улучшения состояния здоровья.

Недавно телеведущего и певца Прохора Шаляпина госпитализировали из-за чрезмерного употребления шоколадной пасты. Артист рассказал, что иногда не контролирует количество потребляемой пищи, набрасываясь на еду.

Фанаты певца Филиппа Киркорова, побывавшие на его последних концертах, заподозрили, что у артиста появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача — терапевта-кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.