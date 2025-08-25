Известному певцу и композитору Юрию Антонову стало плохо перед выступлением в Казани. Его увезли на скорой помощи в больницу. Об этом пишет Mash.
По информации телеграм-канала, 80-летний исполнитель почувствовал себя плохо за кулисами перед концертом. Его забрали медики на «скорой», а выступление отменили.
Издание пишет, что певца беспокоит давление. Антонова госпитализировали с сердечным приступом в июне 2023 года, однако тогда он уговорил врачей выписать его пораньше из-за ремонта дома.
Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров вышел в свет после падения на сцене. Артист упал во время собственного выступления на конкурсе в Казани, ЧП не обошлось без последствий.
