Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрию Антонову стало плохо перед выступлением в Казани

Известному певцу и композитору Юрию Антонову стало плохо перед выступлением в Казани.

Известному певцу и композитору Юрию Антонову стало плохо перед выступлением в Казани. Его увезли на скорой помощи в больницу. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, 80-летний исполнитель почувствовал себя плохо за кулисами перед концертом. Его забрали медики на «скорой», а выступление отменили.

Издание пишет, что певца беспокоит давление. Антонова госпитализировали с сердечным приступом в июне 2023 года, однако тогда он уговорил врачей выписать его пораньше из-за ремонта дома.

Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров вышел в свет после падения на сцене. Артист упал во время собственного выступления на конкурсе в Казани, ЧП не обошлось без последствий.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.