Мужчина поджег себя в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы в понедельник, 25 августа, мужчина совершил неудачную попытку самосожжения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.
Инцидент произошел в тот же день в терминале «Т-1» аэропорта Алматы.
— Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина доставлен в городскую больницу, — передает портал Zakon.kz со ссылкой на информацию от департамента полиции на транспорте.
После случившегося возбудили уголовное дело.
