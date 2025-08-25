Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина поджег себя в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы в понедельник, 25 августа, мужчина совершил неудачную попытку самосожжения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

В аэропорту Алматы в понедельник, 25 августа, мужчина совершил неудачную попытку самосожжения. Об этом сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Инцидент произошел в тот же день в терминале «Т-1» аэропорта Алматы.

— Мужчина совершил попытку самоподжога возле кассы. Сотрудники полиции совместно со службой безопасности аэропорта незамедлительно приняли меры безопасности: потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчина доставлен в городскую больницу, — передает портал Zakon.kz со ссылкой на информацию от департамента полиции на транспорте.

После случившегося возбудили уголовное дело.

В июне мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поджег квартиру, расположенную на 12-м этаже дома на Белозерской улице в Москве, и грозился покончить с собой. Также он отказался пускать в помещение спасателей и полицейских.