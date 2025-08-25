«Сцена потеряет»: Лепс высказался о возвращении Леонтьева

Валерий Леонтьев готовится к возвращению на сцену. Сегодня артист выступит на конкурсе молодых исполнителей в Казани. Возвращения артиста ждут не только его многочисленные поклонники, но и знаменитости.
Григорий Лепс решение Леонтьева выступить на «Новой волне» поддержал.
— Валерий Леонтьев — блестящий артист, — пояснил «МК» Григорий. — Я еще был молодым человеком, а он уже был великим. Прекрасный, очень умный, грамотный.
Лепс надеется, что выступлением в Казани Леонтьев не ограничится.
— Может, он и вернется, — продолжил Лепс. — Я думаю, что сцена от его невозвращения потеряет. А, если он вернется, приобретет.
Напомним, в Казани артист исполнит пять композиций. Свое выступление артист уже отрепетировал. Присутствующие на репетиции отметили, что Валерий Яковлевич находится в отличной форме.