Вуди Аллен попал в базу Миротворца* из-за участия в Московском кинофестивале

«В частности, Аллену вменяют “публичную поддержку российской агрессии”, — отмечается в сообщении.
За последние годы в чёрный список попали личные данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, а также тех, кто вызвал негативную оценку по иным причинам. Основанием для включения Аллена в список стала его предполагаемая публичная поддержка действий России.
Ранее Life.ru писал, что Татьяна Буланова попала в базу «Миротворца»* за концерт в поддержку бойцов спецоперации. В её карточке указано, что она занималась пропагандой и поддерживала действия России на Украине.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.