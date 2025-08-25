Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ») в Одессе забрали 40 мужчин, которые застряли на границе между Россией и Грузией. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщило издание Страна.ua.
По данным журналистов, при содействии Министерства иностранных дел 65 человек были возвращены на Украину. Женщин вскоре направили в городскую больницу, а всех мужчин — в ТЦК.
— Отпустили 11 человек, которые не подлежат призыву. В ТЦК мужчинам обещали, что оформят документы и выпустят. Но держат до сих пор, — передает текст материала РИА Новости.
Жители села Бугское в Николаевской области Украины с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК. Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.
Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.
Семьи пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины 18 июля вышли на протест на площади Независимости в центре Киева. К митингу присоединились свыше тысячи человек, в том числе активисты и ветераны боевых действий.