Трамп рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Президенту России Владимиру Путину крайне не нравится его коллега с Украины Владимир Зеленский, поэтому он и не проявляет особого желания провести с ним личную встречу. Об этом в понедельник, 25 августа, заявил президент США Дональд Трамп.
— Он ему не нравится, — передает слова главы государства телеканал Fox News.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Дипломат подчеркнул, что президент России признает коллегу с Украины фактическим «главой режима» и может проводить с ним встречи в этом качестве.
Президент Украины в свою очередь отметил, что намерен добиться гарантий безопасности для Киева по примеру гарантий США для Израиля. Трамп также заявил, что США планируют через две недели оценить возможность урегулирования конфликта на Украине и на основе этого примут решение о своей дальнейшей политике.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов провести саммит Россия — Украина — США с гарантией безопасности всех участников. По словам министра, Венгрия неоднократно предлагала провести саммит Москвы и Киева для урегулирования конфликта.