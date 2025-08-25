Трамп рассказал, как Путин относится к Зеленскому

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Путин готов к встрече с Зеленским при условии, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Дипломат подчеркнул, что президент России признает коллегу с Украины фактическим «главой режима» и может проводить с ним встречи в этом качестве.