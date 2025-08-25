Новое приложение Сбербанка исчезло из App Store

Ранее в понедельник Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок iPhone с новой технологией «Вжух» на базе Bluetooth Low Energy, она доступна на новой версии «Сбербанк Онлайн» (16.13) «Активы Онлайн». Скачать новое приложение из App Store можно было по ссылке из официальных каналов «Сбера».