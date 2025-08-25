Юрий Антонов попал в больницу перед концертом

Юрий Антонов был госпитализирован перед концертом в Казани.
Российский певец и композитор Юрий Антонов был экстренно госпитализирован в Казани перед своим выступлением на фестивале «Новая волна». Артисту стало плохо за кулисами незадолго до выхода на сцену. Его выступление было отменено.
«Антонова увезли на скорой перед выступлением на “Новой волне” в Казани. Артисту стало плохо за кулисами. Выступать он не будет», — сообщил telegram-канал Mash. По данным источника, причиной ухудшения состояния здоровья Антонова стало повышенное давление.
Ранее сообщалось, что певец, композитор и народный артист РФ Юрий Антонов не смог посетить церемонию вручения премии «Триумф». Причиной его отсутствия также стало ухудшение состояния здоровья.